На избирательном участке Украины обнаружили ручку с исчезающими чернилами

На одном из избирательных участков в Авдеевке в Донецкой области была обнаружена ручка с исчезающими чернилами. Об этом сообщает «112.ua».

Отмечается, что комиссия обнаружила исчезновение надписей на листках, которые были сделаны этой ручкой.

Уточняется, что в участок сразу же были приглашены сотрудники полиции.

Этот инцидент был зафиксирован как нарушение.

Ранее сообщалось, что опубликован первый экзит-пол с выборов в Раду.