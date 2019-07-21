Зеленский рассказал о делах убитых журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дела убитых журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета. Об этом сообщает «Страна.ua».

Украинский глава отметил, что дела будут расследоваться.

Он также добавил, что не хотел бы смешивать два дела, поскольку они очень деликатные и сложные.

«Расследовались ли они или кто-то не хотел, чтобы они расследовались. Step by step (шаг за шагом, — примечание «Газеты.Ru»)», — сказал Зеленский.

Президент заявил, что через два дня ему должны принести доклад по делу Шеремета.

Зеленский подтвердил, что другие дела с убийством журналистов также будут расследоваться.

Ранее сообщалось, что на Украине назвали горячие версии убийства Шеремета.