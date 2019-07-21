Первые нарушения зафиксированы на выборах в Раду

На Украине в Волынской области были зафиксированы первые нарушения в проведении досрочных выборов в Верховную раду. Об этом сообщает «112.ua» со ссылкой на координатора ГС «Опора» Екатерину Шерпату..

Отмечается, что первым и серьезным нарушением стало то, что Шерпата не смогла попасть на утреннее заседание участковой избирательной комиссии.

В другом районе области члены избирательной комиссии забыли вбросить один контрольный лист в переносную урну.

Уточняется, что в одну из деревень на избирательный участок сейф с бюллетенями привезли только на утро, поскольку его не было на участке.

Кроме того, коммунальные службы не успели снять все агитационные материалы с улиц и муниципальных зданий города.

Ранее сообщалось, что в США рассказали об ожиданиях от выборов на Украине.