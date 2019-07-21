В США рассказали об ожиданиях от выборов на Украине

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прокомментировал начавшиеся на Украине досрочные выборы в Верховную раду. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что в США ожидают мирных, свободных и честных парламентских выборов.

Дипломат также пожелал украинцам удачи выборе новых представителей Рады.

«Украинская демократия в действии вдохновляет», — заявил Тейлор.

Отмечается, что к мониторингу украинских выборов не были допущены российские представители, а также впервые наблюдатели от ПАСЕ не смогут следить за проведением выборов, поскольку Киев отозвал приглашение.

Ранее сообщалось, что избирательный участок загорелся на Украине.