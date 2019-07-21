В США рассказали об ожиданиях от выборов на Украине
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Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прокомментировал начавшиеся на Украине досрочные выборы в Верховную раду. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что в США ожидают мирных, свободных и честных парламентских выборов.
Дипломат также пожелал украинцам удачи выборе новых представителей Рады.
«Украинская демократия в действии вдохновляет», — заявил Тейлор.
Отмечается, что к мониторингу украинских выборов не были допущены российские представители, а также впервые наблюдатели от ПАСЕ не смогут следить за проведением выборов, поскольку Киев отозвал приглашение.
Ранее сообщалось, что избирательный участок загорелся на Украине.