Зеленский показал убожеское состояние крейсера «Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский выложил на своем YouTube-канале запись, которая показывает проблемное состояние ракетного крейсера.

Как отмечается, видеозапись демонстрирует внутреннее его состояние. Кроме того, можно увидеть коридоры с оборудованием, крышу и палубу крейсера.

Уточняется, что лидер Украина посетил судно во время визита на Николаевский судостроительный завод 18 июля.

Ранее секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Иван Винник заявил, что страна не сможет достроить ракетный крейсер «Украина» из-за отсутствия необходимых комплектующих и финансирования. Он отметил, что наличие у Украины такого крейсера могло бы существенно повысить обороноспособность страны в Черном море, однако признал, что это в настоящий момент невозможно.