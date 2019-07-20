Трамп рассказал о планах после своего переизбрания

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Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке, 29 июня 2019 года Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке, 29 июня 2019 года
Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке, 29 июня 2019 года
POOL New/Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем плане действий, если его переизберут на должность вновь. Об этом сообщает Washington Post.

Американский глава заявил, что намерен сократить расходы бюджета страны.

Трамп также отметил, что хочет ликвидировать ряд управлений. Он подчеркнул, что это произойдет особенно в случае возврата контроля республиканцами над палатой представителей.

Отмечается, что выборы президента США пройдут в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Трамп готов к переговорам с Ираном.