Названы доходы Ангелы Меркель

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления Бундестаге, 12 декабря 2018 год Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления Бундестаге, 12 декабря 2018 год
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления Бундестаге, 12 декабря 2018 год
Annegret Hilse/Reuters

Опубликованы данные о ежемесячном доходе канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщает germania.one со ссылкой на пресс-службу Бундестага.

Отмечается, что в месяц политик получает €19 796, 68 ( почти 1,5 млн руб.). Из них официальная зарплата Меркель составляет €17 701,40 (1 млн 253 тыс 126 руб.).

Итоговая сумма получается засчет начисления дополнительных надбавок. Так должностная надбавка составляет €30,68, районный коэффициент надбавки и возмещение служебных издержек составляет по отдельности чуть больше €1 тысячи.

Кроме того, Меркель получает 50% от представительских расходов, поскольку является членом бундестага, а также 25% как член парламента.

Эксперты оценили годовой доход канцлера Германии в €333 тысячи ( 23 млн 574 тыс 435 рублей).

Ранее сообщалось, что Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона.