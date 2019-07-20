Названы доходы Ангелы Меркель

Опубликованы данные о ежемесячном доходе канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщает germania.one со ссылкой на пресс-службу Бундестага.

Отмечается, что в месяц политик получает €19 796, 68 ( почти 1,5 млн руб.). Из них официальная зарплата Меркель составляет €17 701,40 (1 млн 253 тыс 126 руб.).

Итоговая сумма получается засчет начисления дополнительных надбавок. Так должностная надбавка составляет €30,68, районный коэффициент надбавки и возмещение служебных издержек составляет по отдельности чуть больше €1 тысячи.

Кроме того, Меркель получает 50% от представительских расходов, поскольку является членом бундестага, а также 25% как член парламента.

Эксперты оценили годовой доход канцлера Германии в €333 тысячи ( 23 млн 574 тыс 435 рублей).

Ранее сообщалось, что Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона.