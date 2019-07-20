Посольство России выложило карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании выложило в общий доступ карту, на которой Крым представлен, как часть Украины. Запись с этим изображением опубликована в твиттере российского ведомства.

Сообщается, что в посте приведены слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что НАТО осуществляет агрессивную антироссийскую политику, навязываемую Вашингтоном.

Кроме того, на опубликованной карте указаны страны, в которых размещены военные базы Североатлантического Альянса.

Отмечается, что МИД Украины выразил благодарность «за признание очевидного». В ведомстве ожидают, что примеру посольства последуют и другие министерства России.

Ранее интернет-энциклопедия Википедия признала Крым российской территорией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.