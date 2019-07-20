Украинский министр назвал «цирком» новый указ Зеленского

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк. Об этом он написал в фейсбуке.

По словам Омеляна, выполнить этот указ Зеленского просто невозможно. Он недоумевает, откуда президент взял такие расчеты и решил, что за низкую сумму кто-то будет работать и еще уложится в короткий срок.

«Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!» — подчеркнул Омелян.

Ранее сообщалось, что Зеленский открыл Чернобыль для туристов.