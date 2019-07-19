Развожаев настаивает на равенстве всех партий на выборах в Севастополе

Решения о допуске к выборам депутатов заксобрания Севастополя партий и кандидатов, которые намерены избираться в одномандатных округах, должны быть законными, заявил в пятницу врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Он пришёл в медиацентр «Севастополь», где проходил сбор подписей в поддержку непарламентских партий, выдвинутых ими кандидатов-мажоритарщиков и кандидатов-самовыдвиженцев, передает ForPost.

О складывающейся сейчас предвыборной ситуации Развожаеву рассказал самовыдвиженец Руслан Осташко.

Накануне рабочая группа при теризбиркоме, которая проверяла подписи горожан в поддержку выдвижения Осташко в заксобрание по округу №5, признала 100% подписей недействительными.

Потому что, как объяснили в рабочей группе, у неё основная претензия к нотариальному заверению сборщиков подписей.

«Со слов нотариуса, форму заверения сборщиков им дали в городской избирательной комиссии, но территориальная избирательная комиссия эту форму считает незаконной, в связи с чем 100% подписей признаны недействительными, — рассказал Руслан Осташко в Facebook. — Других кандидатов, которых заверял этот же нотариус по такой же форме, другие территориальные избирательные комиссии принимают без проблем».

По похожей схеме рабочая группа при Севизбиркоме, которая изучала подписные листы в поддержку непарламентских партий, рекомендовала отказать в регистрации списков кандидатов в депутаты заксобрания от партий «Зелёные» и «Родина», а также от «Партии Дела».

Ко всем партиям и кандидатам в депутаты (независимо от их политической принадлежности) должен быть один подход со стороны избирательных комиссий в Севастополе, отметил Михаил Развожаев.

«Я готов работать абсолютно со всеми политическими силами, которые придут в законодательное собрание, — сказал врио губернатора Севастополя в медиацентре. — Комментировать сейчас каким-то образом то, что происходит в избирательной комиссии, я не могу. Потому что это может быть воспринято как то, что высшее должностное лицо субъекта <РФ> даёт оценку действиям избиркома, а это неправомерно. Избирком должен объективно показать нарушения, доказательства <нарушений>, которые есть».

Развожаев отметил, что любой избирком отвечает перед законом за принятые неправомерные решения.

«Когда при одинаковых, условно говоря, условиях по кому-то принимается одно решение, по кому-то — другое, это, действительно, недопустимо. Должно быть максимально чётко и прозрачно, решения принимаются по всем одинаково», — подчеркнул он.

Врио губернатора сказал, что ознакомится со сложившейся ситуацией, изучит позицию избиркомов.

«Моя позиция — безусловное соблюдение закона, равные основания для всех заявившихся <на выборы депутатов заксобрания>, если <есть> существенное нарушение выборного законодательства, конечно, на <избирательную> комиссию давить нельзя», — заверил Михаил Развожаев.