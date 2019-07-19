«На длинном поводке Запада»: Welt об Украине перед выборами

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В воскресенье, 21 июля, на Украине состоятся досрочные парламентские выборы. Как пишет Die Welt, победителю придется взять на себя возможно самую сложную задачу в Восточной Европе, которую можно будет выполнить только при значительной экономической поддержке со стороны ЕС и МВФ.

Отмечается, что после Франции Украина является по территории наиболее крупной европейской страной, а с населением в 42 млн человек – и одной из самых густонаселенных. Кроме того, страна богата природными ресурсами. Однако с 2013 года Украина находится в тяжелом экономическом кризисе. При экс-президенте страны Петре Порошенко экономика страны стабилизировалась, но теперь страну возглавляет Владимир Зеленский, который слаб без сильной фракции в парламенте. По данным последних опросов, его партия «Слуга народа» сможет добиться абсолютного большинства в Раде, тогда и президент сможет решительно действовать в политике.

По мнению автора, для экономики это не будет означать ничего хорошего, так как за Зеленским якобы стоит украинский олигарх Игорь Коломойский. В ходе предвыборной кампании новый лидер обещал победить бедность и коррупцию, но у него нет ясной экономической программы. По словам эксперта по Украине Эдуарда Клейна, годы нахождения у власти Порошенко пошли стране на пользу. Зеленский сможет получать выгоду от реформ своего предшественника на протяжении ближайших одного-двух лет, но у политологов его команда не вызывает доверия – в ней нет профессиональных политиков и компетентных в экономике лиц. Насколько далеко Зеленский зайдет при выполнении своих предвыборных обещаний зависит и от иностранных кредиторов. С сильной Радой новый президент может стать очень могущественным, но от давления МВФ никуда не деться. Оно будет определять и политическую повестку.