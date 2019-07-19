Меркель отказывается покидать свой пост из-за проблем со здоровьем

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что сможет продолжать исполнять полномочия главы правительства Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Меркель отметила, что способна выполнять, возложенные на нее задачи. По ее словам, состояние здоровья позволит ей занимать свой пост.

Однако Меркель надеется, что после истечения срока исполнения полномочий канцлера в 2021 году у нее «будет другая жизнь».

Ранее сообщалось, что у Меркель нашли редкое и малоизученное заболевание – ортостатический тремор. Из-за этого недуга у канцлера Германии случались приступы дрожи на публике.