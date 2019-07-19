Партии Зеленского и Вакарчука могут объединить усилия в Раде

Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» хочет вступить в коалицию в Верховной раде с партией «Голос» музыканта Святослава Вакарчука. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

По его мнению, такое стремление у партии «Слуга народа» было видно еще во время предвыборной кампании Зеленского.

Шефир также не исключил создание коалиции с партией «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Однако от союза с партией «Европейская солидарность», возглавляемую бывшим украинским президентом Петром Порошенко, он отрекся.

«С Порошенко – нет», — сообщил Шефир.

Ранее рассказали, сколько голосов может получить партия «Слуга народа» на выборах в Раду.