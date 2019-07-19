Партии Зеленского и Вакарчука могут объединить усилия в Раде

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Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий... Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий...
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий...
РИА «Новости»

Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» хочет вступить в коалицию в Верховной раде с партией «Голос» музыканта Святослава Вакарчука. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

По его мнению, такое стремление у партии «Слуга народа» было видно еще во время предвыборной кампании Зеленского.

Шефир также не исключил создание коалиции с партией «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Однако от союза с партией «Европейская солидарность», возглавляемую бывшим украинским президентом Петром Порошенко, он отрекся.

«С Порошенко – нет», — сообщил Шефир.

Ранее рассказали, сколько голосов может получить партия «Слуга народа» на выборах в Раду.