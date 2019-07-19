Зеленский поставил точку в споре с Парубием

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что откажется в третий раз просить спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента. Об этом передает РИА «Новости».

Зеленский отметил, что не видит дальнейших действий с Парубием, как спикером Рады нынешнего созыва.

Президент Украины подчеркнул, что по вопросам внесения изменений в избирательный кодекс и снижения проходного барьера для партий с 5% до 3% будет общаться уже с другим парламентом.

Ранее Парубий припугнул Зеленского ветеранами Донбасса. Он напомнил президенту Украины, что в Раде есть много бывших участников АТО.