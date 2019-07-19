Зеленский готов обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, сообщает РИА «Новости».

По словам Зеленского, если это первые нормальные шаги, то Киев готов.

Он отметил, что Сенцов — это не разменная монета.

«Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — сказал Зеленский.

Накануне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что Киев предлагает Москве одновременно освободить задержанных режиссера Олега Сенцова и главу «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского.