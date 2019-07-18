В Совфеде оценили предложение по освобождению Вышинского и Сенцова

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов прокомментировал предложение офиса президента Украины Владимира Зеленского об одновременном освобождение главы »РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом собщает РИА «Новости».

Морозов выразил мнение, что нет ответа, чего ждать дальше, а значит проблема не решается, а становится сложнее.

Парламентарий отметил, что надо обсуждать проблему комлпексно, а не обменивать конкретных людей, поскольку речь идет о судьбе десятков и сотен людей.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что Киев предлагает Москве одновременно освободить задержанных режиссера Олега Сенцова и главу «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского.