В Совфеде оценили предложение по освобождению Вышинского и Сенцова

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Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский на заседании Подольского... Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский на заседании Подольского...
Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский на заседании Подольского...
РИА «Новости»

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов прокомментировал предложение офиса президента Украины Владимира Зеленского об одновременном освобождение главы »РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом собщает РИА «Новости».

Морозов выразил мнение, что нет ответа, чего ждать дальше, а значит проблема не решается, а становится сложнее.

Парламентарий отметил, что надо обсуждать проблему комлпексно, а не обменивать конкретных людей, поскольку речь идет о судьбе десятков и сотен людей.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что Киев предлагает Москве одновременно освободить задержанных режиссера Олега Сенцова и главу «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского.