Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Президента Российской Федерации Владимира Путина не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.

Поясняется, что Польша собирается отметить годовщину вместе с теми государствами, с которыми она в настоящее время близко сотрудничает.

«Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — заявил Сасин.

Сообщается, что мероприятия планируют посетить такие политики как: президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель.