США объявили России визовую войну

Вашингтон развязал «визовую войну» в отношении российских дипломатов, передает РИА «Новости».

Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он отметил, что от подобной политики страдают и американские дипломаты в России, а также напомнил о ситуации, когда в апреле 2018 года 60 российских дипломатов были высланы из США.

Посол добавил, что американские власти прекратили выдавать визы для дипломатов и административно-технического состава из России.

«Они ввели систему разменов — за каждого российского дипломата мы должны будем давать визу американскому дипломату», — пояснил он.

Антонов добавил, что подобная мера препятствует выравниванию отношений между странами.