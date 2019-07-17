Зеленский объяснил желание в большинстве в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снижает возможность политической коррупции посредством большинства в Верховной раде, сообщает РИА «Новости».

По его словам, когда в Раде находится большинство, договориться или продать место становится гораздо сложнее. На данный момент, по его мнению, в стране никому нельзя доверять.

«Мы хотим набрать много голосов, высокий рейтинг для того, чтобы снизить возможность с кем-то о чем-то говорить», - пояснил Зеленский.

Ранее в СК предложили лишать коррупционеров имущества.