Гройсман поругался со сторонниками Порошенко

Украинский премьер Владимир Гройсман обвинил сторонников по партии экс-лидера страны Петра Порошенко в том, что они строят свою политическую кампанию на лжи и ведут «грязную игру». Об этом он написал в фейсбуке.

По его мнению, партия Порошенко пытается заморочить голову украинцам и выдать другую реальность за настоящую. Эта игра просочилась в средства массовой информации и соцсети. Манипуляция заключается в том, что социологические исследования по-разному выявляют проходимость партий в Раду.

Гройсман отметил, что сторонники Порошенко через СМИ призывают не голосовать за демократические партии.

Также украинский премьер обратился к МВД страны и Нацполиции с просьбой защитить выборы и сделать их честными. Также он попросил украинцев «выбирать тех, кому они доверяют, а не того, кто лжет, или манипулирует».

Ранее Гройсман и Садовой разругались в прямом эфире из-за мусора.