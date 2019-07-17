Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе

МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что «китайская угроза» для Сибири и Дальнего Востока — лишь раскрученный миф, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Лавров добавил, что этот миф специально создан теми, кого беспокоит положительная динамика развития российско-китайских связей.

Гэн Шуан подтвердил, что отношения России и Китая приводят к хорошим результатам в различных сферах.

«Китай высоко ценит четкие и позитивные комментарии министра Лаврова по двусторонним отношениям наших стран», — заявил он.

Ранее Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию.