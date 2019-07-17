Володин предложил Госдуме участвовать в формировании кабмина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своей статье в «Парламентской газете» предложил, чтобы Госдума участвовала в консультациях при формировании правительства.

По его словам, сейчас Дума участвует в формировании правительства только в рамках дачи согласия на назначение премьера, сам кабмин формируется премьером.

Таким образом, отмечает Володин, президент принимает решение без возможности опереться на альтернативную позицию.

По мнению председателя Госдумы, было бы правильным рассмотреть возможность участия парламентариев в формировании правительства РФ.

Ранее сообщалось, что Володин выступит с предложением скорректировать некоторые положения Конституции. В частности, парламент получит право участвовать в консультациях при формировании правительства. Что еще предлагает Володин, и какие полномочия может получить Госдума, читайте в материале «Газеты.Ru».