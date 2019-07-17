ЕС потребовал от России признать вину в трагедии MH17

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Европейский союз (ЕС) обратился к российской стороне и призвал ее взять ответственность за трагедию с малайзийским Boeing 777, которая произошла в июле 2014 года над Донбассом. Об этом свидетельствует декларация Совета Европы.

Документ был опубликован в связи с пятой годовщиной произошедшего. В нем подчеркивается, что прикладываются усилия по установлению правды. Российскую сторону ЕС призывает к проведению расследования и возбуждению уголовные дел в отношении подозреваемых. Также Россию призывают сотрудничать с ЕС при проведении всестороннего расследования обстоятельств трагедии.

Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что украинское государство начало процедуру передачи Нидерландам материалов дела по крушению Boeing.