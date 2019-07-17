Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду на то, что власти Грузии смогут стабилизировать общественно-политическую ситуацию на территории страны. Об этом дипломат заявил в интервью «Аргументам и фактам».
По словам министра, если в стране перестанет существовать угроза для граждан России, можно будет рассмотреть отмену принятых в отношении Грузии мер предосторожности, в частности отменить запрет на авиасообщение между странами.
«Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии», — сказал Лавров.
Он также выразил обеспокоенность из-за разжигания антироссийских настроений и истерии в Грузии.
Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что встретится с грузинскими депутатами и поговорит о будущем отношений двух стран.