Клиповое мышление стало вызовом для системы образования, заявил ректор ВШЭ

Одна из главных проблем нынешнего молодого поколения – это соотношение безумно возрастающего объема доступной и вроде бы пригодной к употреблению информации и ограниченных способностей человеческого мозга, интеллекта перерабатывать эту информацию, заявил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, выступая на форуме «Территория смыслов» с лекцией о трендах современного образования.

«Что такое клиповое мышление, приписываемое нынешней молодежи? Это выхватывание какого-то готового решения. Такой огромный выбор, что человек отказывается от него, не хочет разобраться, берет то, что рядом или то, что ярко блестит, не включая мозг для анализа. Клиповое мышление – это мышление, которое отказывается от рассуждения. И это действительно большой современный вызов», – сказал ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов, выступая с лекцией на тему «Тренды развития образования». Выступление прозвучало в рамках смены «Экосреда – образование» молодежного форума «Территория смыслов».

«Рынок труда, для которого система образования сейчас готовит людей, скоро станет совсем другим. Он будет требовать совсем другого. Не готовности к выполнению детальных однообразных действий, а в первую очередь креативности, умению представлять себя, свой товар, свой продукт другим, чтобы его продвинуть. Первое, чему мы должны научить людей, – разговаривать. Понимать собеседника, научить их эмпатии», – цитирует лектора «Взгляд».

Выступая перед участниками форума «Территория смыслов» Кузьминов перечислил проблемы современной системы образования. В частности, он посетовал на то, что в России практически нет системы «улавливания склонности» ребенка к работе руками.

«Третий вызов – учитель сам по себе должен быть интересным. Как завоевывать аудиторию, как ее удерживать. Это проблема, с которой отечественная система образования сталкивается регулярно и регулярно эту битву проигрывает, потому что самые сильные люди в учителя не идут, хотя уже не идут и самые слабые, слава Богу, – отметил ректор. – После того, как президент поднял зарплату на 60%, идут средние, это уже кое-что». Всем этим категориям педагогов надо перестроиться, чтобы этот вызов принять, призвал Кузьминов.

«Это стало чем-то смешным и постыдным. У нас нет системы не смешным, не нелепым образом выявлять детей, у которых есть талант к работе руками. И вот здесь заложен второй вызов, с которым должна работать современная школа – это предпрофессиональная ориентация. Здесь есть очень простая модель решения – симуляторы. Пропустить молодого человека через симулятор, например, используя, очки виртуальной реальности. Вопрос предпрофессиональной подготовки таким образом может быть решен – интересно ему или нет, заводит его или нет», – отметил Кузьминов.