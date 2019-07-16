ЦИК обвинил кандидатов в слабости из-за призывов выйти на митинги

Встреча в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с кандидатами в Мосгордуму закончилась безрезультатно, пишут «Ведомости».

Член партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что не удовлетворен ее результатами: кандидаты хотели говорить с председателем ЦИК Эллой Памфиловой и рассчитывали, что она даст оценку происходящему еще до того, как окружные комиссии вечером начнут принимать решения об отказе в регистрации независимых кандидатов.

«Но нас отправили по бюрократическому пути, а по моему опыту это путь всегда самый безрезультатный», – подытожил Митрохин. Формально в ЦИК подтвердили, что ошибки операторов при вводе подписей в электронные системы для проверки не являются основанием для их отбраковки. Но так как ЦИК отказал в просьбе направить своих представителей в комиссии, эта позиция, скорее всего, не будет услышана на местах, рассуждает Митрохин.

В свою очередь зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что в комиссии пока не расценивают ситуацию как кризисную, а попытка решить проблему через улицу говорит о слабости позиции кандидатов. «Но время для обращения в ЦИК еще не наступило», – успокаивал Булаев: сюда можно будет обжаловать решение Мосгоризбиркома, если он подтвердит отказы окружных комиссий в регистрации.

Что касается многочисленных жалоб вполне реальных москвичей на признание их несуществующими, то в ЦИК пока не видели ни одного подтвержденного случая, когда подпись такого избирателя была признана недействительной, заявил Булаев. В том числе с подписью профессора ВШЭ Елены Лукьяновой все оказалось в порядке, знает он. Все подобные истории «вбрасываются» для того, чтобы вывести людей на улицы, утверждает Булаев.