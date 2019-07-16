Украинские депутаты остались довольны российским гостеприимством

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сказал, что украинские политики остались довольны посещением России. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По его словам, страна встретила их радушно, российские власти внимательно слушали их.

Рабинович рассказал, что они долго общались с премьер-министром Дмитрием Медведевым без камер, «по-человечески», после чего «вышли в другую комнату и пили чай».

Он назвал главной целью визита – поддерживание контакта между двумя странами.

«Я думаю, что-то такое произошло в душах у всех, все хотят договариваться», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что Медведев встретился с украинскими политиками.