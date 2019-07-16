Дмитриева сообщила об улучшении муниципальной выборной кампании в Петербурге

Депутат Оксана Дмитриева, лидер фракции Партии роста в Законодательном собрании Санкт-Петербурга считает, что текущая избирательная кампания по выборам депутатов в муниципальные советы города проходит лучше кампании 2014 года, запомнившейся многочисленными жалобами на работу участковых и территориальных избирательных комиссий.

«По сравнению с 2014 годом я оцениваю ее [ситуацию] как лучшую и с регистрацией, и с подачей документов. Случаев, чтобы не могли пробиться и не могли подать документы [кандидаты], у Партии роста нет», - сказала Дмитриева ТАСС.

В положительном ключе по сравнению с прошлыми муниципальными выборами депутат оценила и активность Центральной избирательной комиссии, которая «присылает своих представителей, которые реально объезжают муниципалитеты и реально принимают решения».

В начале кампании по выборам муниципальных депутатов горизбирком (ГИК) обязал избирательные комиссии муниципальных округов (ИКМО) работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости - организовать работу в нерабочие часы по будням. Комиссия уже обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов.