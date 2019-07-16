Киев держит народ «за дебилов», признался экс-министр

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что украинские власти считают жителей страны «дебилами», сообщает телеканал «112 Украина».

По словам политика, повышая тарифы ЖКХ, власти грабят украинцев. Эти деньги идут не только на оплату кредита МВФ, но и главам «Нафтогаза», однако люди этого не понимают.

«Сколько власть будет держать людей за дебилов? Неужели не понимают, что это может очень плохо кончиться экономически, политически, терпение может лопнуть», — сказал он.

Червоненко считает, что это может обернуться бунтом, который возглавят «активисты типа Порошенко».

Ранее Червоненко рассказал об обмане Москвы Киевом.