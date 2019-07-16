Российским чиновникам вручили метлы «подметалки-подгоняйки»

Главы районов Красноярска получили в подарок от мэр города Сергея Еремина атрибуты чистоты в виде метел «подметалок-подгоняек». Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Еремина, метлы «подметалки-подгоняйки» будут напоминать о важности порядка на территории города. Он также добавил, что чистота Красноярска напрямую зависит и от влати, и от бизнеса.

«Каждый предприниматель должен по-хозяйски относиться к своей территории», - заявил Еремин.

Отмечается, что мэр также вручил чиновникам города совки и щетки.

Кроме того, на одном из совещаний глава администрации города вспомнил, как ему показали один из убираемых дворов Красноярска, однако работа дворников не впечатлила Еремина.

Ранее сообщалось, что мэр Красноярска запретил строить храм на месте сквера.