Дрожащую Меркель уличили в алкоголизме

В Германии стали подозревать постоянно дорожающую канцлера страны Ангелу Меркель в алкоголизме. Об этом рассказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон, передает сайт kp.ru.

По его словам, жители Германии вовсю обсуждают постоянную дрожь Меркель. По их мнению, это, вероятно, является признаком алкоголизма.

«А может, даже болезни Паркинсона», — добавил Быстрон.

Депутат посоветовал канцлеру заняться здоровьем, так как на публике ее дрожь уже проявлялась минимум трижды. Кроме того, он подчеркнул, что Меркель должна также пройти медицинское освидетельствование.

«А пока, к сожалению, состояние Меркель можно сравнить с нынешним состоянием ЕС: в обоих случаях проблемы налицо, но в обоих случаях их лишь игнорируют», — заключил Быстрон.

Ранее руководитель немецкой клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии Уве Янке объяснил причины приступов дрожи у канцлера ФРГ Ангелы Меркель и назвал возможный диагноз политика.