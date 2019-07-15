В Госдуме готовы постепенно снимать ограничения с Грузии
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Москва готова постепенно снимать ограничения в отношении Тбилиси, если к этому готовы и грузинские власти, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе встречи с депутатами «Альянса патриотов Грузии», Калашников сказал, что Россия должна полностью быть уверенной и понимать, что грузинская сторона располагает к снятию санкций.
Он отметил, что в будущем не исключены меры, направленные на сближение двух стран.