В Госдуме готовы постепенно снимать ограничения с Грузии

Москва готова постепенно снимать ограничения в отношении Тбилиси, если к этому готовы и грузинские власти, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи с депутатами «Альянса патриотов Грузии», Калашников сказал, что Россия должна полностью быть уверенной и понимать, что грузинская сторона располагает к снятию санкций.

Он отметил, что в будущем не исключены меры, направленные на сближение двух стран.

Ранее мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина.