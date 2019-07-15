Реальные причины партнерства России и Ирана раскрыл The National Interest

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The National Interest попытался разобраться в причинах, по которым Россия сотрудничает с Ираном.

Отмечается, что российская сторона проявляет интерес к положению дел в Западной Азии из-за близости Ирана к собственным границам и прикладывает усилия для того, чтобы на ее собственной национальной безопасности не отразился кризис в отношениях между Тегераном и Вашингтоном. При этом ее внешняя политика в отношении иранской стороны включает в себя три основных направления. Первое связано с ростом мусульманского населения на территории страны и его способностью влиять на внутриполитические процессы. В настоящее время в России проживают около 20 млн мусульман, число которых удвоилось за последние три десятилетия. Москва обеспокоена, что такие страны, как Иран, могут получить возможность спровоцировать политическую и социальную нестабильность среди разных групп мусульманского населения.

Второе направление политики связано со сферой влияния России. Так, в Азербайджане, Туркменистане и Армении Москва пользуется популярностью у части политической и экономической элиты. Эти слои общества полагают, что Россия поможет им ограничить влияние радикального политического ислама. Кроме того, эти страны традиционно тесно связаны с Тегераном. Третье направление связано с гуманитарными и экономическими рисками, которые частично совпадают у обеих стран. В настоящее время Россия и Иран стараются компенсировать собственные неудачи, проводя политику, представляющую их как уникальные цивилизации. В общем, российская сторона стремится сохранить свою позицию геополитического игрока и оказывать влияние на мусульманский мир, но не хочет быть вовлеченной в связанные с ним конфликты.