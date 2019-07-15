Москалькова приехала в Киев поддержать Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приехала в Киев на заседание суда по делу обвиняемого в госизмене главного редактора »РИА Новости - Украина» Кирилла Вышинского, сообщает Интерфакс. Она намерена поддержать журналиста.

Руководитель секретариата российского омбудсмена Илья Чечельницкий заявил, что на рассмотрении дела обсудят вопросы защиты прав граждан России на Украине и украинских граждан в России.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган написала в фейсбуке, что Подольский суд Киева может выпустить Вышинского из СИЗО уже 15 июля.

Ранее Кириллу Вышинскому вручили обвинительный акт.