Москалькова приехала в Киев поддержать Вышинского
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приехала в Киев на заседание суда по делу обвиняемого в госизмене главного редактора »РИА Новости - Украина» Кирилла Вышинского, сообщает Интерфакс. Она намерена поддержать журналиста.
Руководитель секретариата российского омбудсмена Илья Чечельницкий заявил, что на рассмотрении дела обсудят вопросы защиты прав граждан России на Украине и украинских граждан в России.
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган написала в фейсбуке, что Подольский суд Киева может выпустить Вышинского из СИЗО уже 15 июля.