О способе остановить войну в Донбассе одним звонком рассказали в России

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев рассказал в фейсбуке, каким способом Евросоюз (ЕС) способен остановить войну в Донбассе.

По его словам, для этого ЕС всего лишь следует позвонить в Киев.

Он пояснил, что этого достаточно для того, чтобы прекратить военный конфликт в Донбассе, а также побудить украинские власти начать диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Вместо этого, подчеркнул сенатор, ЕС предпочитает вести санкционную войну против российского государства, потому что так «удобнее».

Ранее глава дипломатии ЕС Федерики Могерини призвала Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).