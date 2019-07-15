О способе остановить войну в Донбассе одним звонком рассказали в России

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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Максим Блинов/РИА Новости

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев рассказал в фейсбуке, каким способом Евросоюз (ЕС) способен остановить войну в Донбассе.

По его словам, для этого ЕС всего лишь следует позвонить в Киев.

Он пояснил, что этого достаточно для того, чтобы прекратить военный конфликт в Донбассе, а также побудить украинские власти начать диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Вместо этого, подчеркнул сенатор, ЕС предпочитает вести санкционную войну против российского государства, потому что так «удобнее».

Ранее глава дипломатии ЕС Федерики Могерини призвала Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).