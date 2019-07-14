Экс-премьер Молдавии рассекретил стоимость места генпрокурора

Бывший молдавский премьер Владимир Филат рассказал, за сколько в 2009 году можно было купить место генерального прокурора станы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Филата, должность стоила €2 млн. Он отметил, что кресло генпрокурора тогда купил олигарх Владимир Плахотнюк для того, что отдать его Валерию Зубко.

Тогда Филат посоветовался с послом США в Молдавии Асифом Чодри и он сказал ему, что это «очень серьезно».

Стоит отметить, что Зубко был генеральным прокурором Молдавии с 2009 по 2013 год. Филата же отправили в тюрьму на девять лет за то, что прокуроры доказали виновность бывшего премьера страны в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в местном банке.

Ранее сообщалось, что в ходе обысков домов бывшего премьер-министра Молдавии, лидера Либерально-демократической партии Владимира Филата прокуроры нашли оружие и боеприпасы, а также дорогостоящие часы и банковские карты.