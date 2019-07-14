Соратник Зеленского устроил смертельное ДТП

Глава полтавской областной организации партии «Слуга народа» Алексей Сердюков рассказал о том, что за рулем автомобиля, который столкнулся с ВАЗом, был он, а не женщина. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что смертельное ДТП произошло под Полтавой.

Правоохранительные органы заявляли, что за рулем была женщина. Однако политик опроверг это. Причиной столкновения назвал провалившуюся во время обгона передачу.

Сердюков написал, что обстоятельства аварии не снимают с него ответственность.

Он также заявил, что получил перелом таза. Его спутница находится в тяжелом состоянии.

В ДТП, произошедшем 13 июля, погибла женщина, бывшая пассажиром ВАЗа.