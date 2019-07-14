Эксперт оценил вероятность массовых задержаний соратников Порошенко

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров дал комментарий после появления в СМИ данных о возможных массовых задержаниях на территории Украины. Об этом сообщает RT.

По его словам, на фоне заявлений украинского президента Владимира Зеленского о люстрации опасения людей из окружения его предшественника Петра Порошенко не беспочвенны. В настоящее время лидера Украины ограничивает отсутствие реальных полномочий до выборов в парламент.

«Пока он не почувствует собственную силу, пока не сформируется определенный депутатский корпус, поддерживающий его, он, конечно, не способен сейчас на резкие действия», — заявил Шатров.

Он добавил, что Зеленский может воспользоваться преследованием политических предшественников, чтобы сохранить рейтинг.

Ранее экс-замглавы администрации украинского президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов рассказал о сроках возможных массовых задержаний на украинской территории.