Принудительного медосмотра Меркель потребовали в Бундестаге

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Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон заявил о необходимости расширенного медосмотра немецкого канцлера Ангелы Меркель после трех приступов. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По его мнению, три случая дрожи свидетельствуют о существенных проблемах с самочувствием у немецкого политика, но в настоящее время понятно, что инциденты произошли не из-за «обезвоживания» и могут объясняться чем-то «более серьезным».

«Но что бы то ни было, Меркель необходимо подвергнуть медицинскому освидетельствованию», — заявил Быстрон.

Он добавил, что это необходимо для того, чтобы понимать последствия, с которыми может столкнуться сама Меркель и вся страна.

Ранее сообщалось, что после третьего приступа Меркель заверила в своей работоспособности.