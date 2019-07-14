На Украине осознали последствия блокады Крыма

<img src="//img.gazeta.ru/files3/905/12473905/RIAN_2919719.HR-pic905-895x505-15734.jpg">

Депутат украинской Рады Евгений Мураев рассказал об отрицательных последствиях, к которым привела блокада Донбасса и Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ Украины.

По его словам, в своих рассуждениях люди руководствуются собственной выгодой, а украинские власти оттолкнули о себя население, так как оно перестало ассоциировать себя с Украиной. Он заметил, что блокада невыгодна и для самой Украины, и подчеркнул, что снятие наложенных торговых, социальных и экономических ограничений необходимо для первого шага к реинтеграции территорий и мира.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности снятия экономической блокады с Донбасса. Это возможно в том случае, если предприятия, расположенные на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР, вернутся под контроль Киева. Он также добавил, что власти Украины хотят установить мир в Донбассе, и это реально только дипломатическим путем.