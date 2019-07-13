Трамп ретвитнул эфир Fox News о разоблачении «российского дела»
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Президент США Дональд Трамп репостнул в твиттере эфир канала Fox News о разоблачении «российского дела». Об этом сообщает Mediate.
По имеющейся информации, Трамп выполнил множество ретвитов. В том числе, он сделал репост вице-президента Майка Пенса.
Сообщается, что президент США поделился видео c подписями: «Бумеранг справедливости» и «Разоблачая настоящий избирательный скандал 2016 года».
Ранее Трамп заявил о кончине актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.