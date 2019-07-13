У Зеленского уточнили список попадающих под люстрацию лиц
Представитель украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Герус уточнил список тех, кто попадет под люстрацию. Об этом сообщает «Обозреватель».
По его словам, закон не коснется чиновников, которые руководили страной с 2014 по 2019 года.
Кроме того, добавил он, под люстрацию не попадут главы областных госадминистраций и заместители министров.
При этом он не уточнил, каким образом данный закон будет распространяться на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка, а также на главу Налоговой службы Максима Нефедова и экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили.
Он также отметил, что закон еще не принят Радой, и в него могут быть внесены поправки.
Ранее сообщалось, что люстрация может обернуться против Зеленского.