Стали известны подробности пари Зеленского из-за моста

Мэр Днепра Борис Филатов раскрыл подробности пари, заключенного с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Филатов признался, что является мидийным и азартным человеком, который никогда не держался за свою должность.

«И если 14 сентября мост не поедет в соответствии с проектной документацией, то я напишу заявление на увольнение», — заявил Филатов.

Он добавил, что, если выиграет пари, глава государства выделит городу деньги для реконструкции моста.

«Аэропорт, так аэропорт», — заключил Филатов.

Ранее сообщалось, что Зеленский заключил пари из-за моста.