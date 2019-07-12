Ярош требует масовых арестов итальянцев на Украине

Бывший лидер «Правого сектора» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош, заявивший о намерении участвовать в выборах в Раду, призвал захватить въезжающих на Украину итальянцев, сообщают местные СМИ.

Такое заявление он сделал после того, как украинец Виталий Маркив был осужден на 24 года тюрьмы за убийство итальянца Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова в Донбассе в 2014 году.

Он раскритиковал итальянский суд за «мнимую независимость» и предложил «упаковать» с десяток итальянцев, приезжающих на Украину.

«Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш «наиобъективнейший» суд вынесет им приговор о пожизненном заключении», — заявил он.

Кроме того, Ярош предложил поступать таким же образом с гражданами России.

Фоторепортер Рокелли и переводчик Миронов работали в зоне конфликта, когда Виталий Маркив открыл огонь с вершины горы Карачун.

«Правый сектор» — организация, запрещенная в России.