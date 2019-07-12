Генпрокурора Украины допросят по делу о расстрелах на Майдане

Генпрокурора Украины Юрия Луценко вызвали на допрос, сообщает «Страна.ua».

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало Луценко на допрос 15 июня.

Информацию о допросе подтвердила пресс-секретарь генпрокурора. Там отметили, что вызов связан с делом активиста «евромайдана» Ивана Бубенчика.

Активист Бубенчик ранее рассказал, что 20 февраля 2014 года убил из автомата двух беркутовцев и ранил несколько человек, стреляя из здания Консерватории.