Пользователей соцсетей умилил Зеленский в подсолнухах

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новую фотографию, которая вызвала умиление у пользователей инстаграма.

На фотографии политик стоит в поле подсолнухов.

Под снимком он написал националистический лозунг.

Подписчики назвали Зеленского «самым лучшим президентом за всю историю независимости Украины».

Многие написали о том, что рады видеть главу государства в качестве «простого смертного», путешествующего по просторам страны.

Ранее сообщалось, что в соцсетях активно обсуждают странное поведение президента Украины на совещании таможни.