Welt напророчила Сальвини отставку из-за тайной сделки с Россией

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Если аудиозапись беседы помощника нынешнего вице-премьера страны Маттео Сальвини в московской гостинице «Метрополь» окажется подлинной, она станет первым надежным доказательством попытки Москвы оказаться прямое влияние на европейскую политику, пишет Die Welt.

Отмечается, что на записи речь идет о возможном предоставлении партии Сальвини «Лига Севера» около $65 млн. У истории есть потенциал развиться по сценарию скандала с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе. Ему пришлось уйти в отставку после того, как немецкие СМИ разместили видео, на котором тогда еще действующий вице-канцлер Австрии беседует с некой «россиянкой», которая обещает ему помочь купить медиаактивы для усиления влияния. Инцидент с помощником Сальвини в Италии тоже решили расследовать.

Как отмечается, помощник вице-премьера признал, что находился в гостинице «Метрополь», но не смог вспомнить, с кем и о чем говорил. Кроме того, он заявил, что не узнает свой голос на записи и вещи, которые говорит. Он также подчеркнул, что в гостинице находился именно он, а не Сальвини, который ни о чем не знает. Газета допускает, что, хотя сделка между сторонами была запланирована, она могла так и не состояться.