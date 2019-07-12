Зеленский заключил пари из-за моста
close
Президент Украины Владимир Зленеский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что предметом спора стало окончание строительства моста через реку Днепр.
Ремонт сооружения начался 9 марта 2017 года и должен был окончиться в декабре 2017 года.
Торжественное открытие моста через реку назначено на 14 сентября. Зеленский заявил, что если этого не произойдет, то Филатов уйдет в отставку.
Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко обсудил с Зеленским отставку.