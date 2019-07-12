США решили придержать санкции против Ирана

Американская сторона решила пока придержать санкции против Ирана и не вводить их, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как уточняет агентство, Соединенные Штаты планировали ввести санкционные меры против главы МИД Ирана Джавада Зарифа. С таки предложением выступал госсекретарь страны Майк Помпео. Но в США вовремя одумались.

«Холодные головы возобладали. Мы… поняли, что это не обязательно нам поможет», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что США пригрозили Ирану новыми санкциями.