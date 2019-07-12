Американцы выбрали фаворитов на пост следующего президента США

Опрос NBC News и The Wall Street Journal выявил среди американцев фаворитов Демократической партии, которые могут в 2020 году занять кресло президента Соединенных Штатов.

Возглавляет рейтинг бывший вице-президент США Джо Байден и американский сенатор от Массачусетса с 2013 года Элизабет Уоррен. При этом Байден пользуется поддержкой 26% избирателей, а Уоррен поддержали 19%.

За ними следуют генпрокурор Калифорнии, сенатор США от штата Калифорния Камала Харрис и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. У них по 13%.

Мэр города Саут-Бенд с 2012 года Пит Буттиджич получает поддержку 7% избирателей, а американский предприниматель Эндрю Ян — 2%.

Стоит отметить, что ни один другой кандидат не набрал более 1% поддержки.

Ранее сообщалось, что Байден пообещал продлить СНВ-3 на посту президента США.